Demoran a un adolescente por el robo de una bicicleta

Personal del Comando de Patrullas concurrió a una vivienda ubicada en Estomba 1849 donde el propietario denunció que dos individuos habían ingresado a su domicilio tras escalar una reja perimetral de unos dos metros de altura.

Del lugar sustrajeron una bicicleta marca Olmo, modelo Safari rodado 29, de color negro con detalles en verde.

Gracias al trabajo coordinado con el CEUM, los sospechosos fueron identificados en Don Bosco y Nicolás Pírez.

En ese sector, los efectivos policiales concretaron la aprehensión de uno de los involucrados, un menor de 16 años, y lograron recuperar la bicicleta sustraída.

