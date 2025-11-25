Condenan a un hombre por un brutal hecho ocurrido en Tornquist

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a un hombre a la pena de 14 años de prisión por agredir de manera brutal a su pareja en la localidad de Tornquist.

Según la causa investigada por la fiscalía N.º 4 a cargo de Diego Torres y a través de la Ayudantía Fiscal de Tornquist, el hecho ocurrió el 14 de febrero pasado cuando la pareja se encontraba alojada en un departamento de aquella localidad y comenzó a agredirla ante la negativa de la mujer para tener relaciones sexuales.

El imputado tomó a la mujer del cuello, le rompió la ropa y la accedió carnalmente, de manera violenta y en contra de su voluntad. Luego, le pegó con el puño en el rostro.

En ese contexto, la sometió a distintas situaciones abusivas que le causaron diversas lesiones sangrantes mientras la amenazaba de muerte, hasta que la víctima pudo salir del lugar y pedir ayuda.

Una vecina llamó a una ambulancia y la mujer fue trasladada al hospital de la localidad para ser derivada de manera inmediata al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por resultar un grave daño en la salud física de la víctima.

