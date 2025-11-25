Ruta 2: volcó un micro y hay al menos dos muertos

Dos pasajeros murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la ruta 2.

Como consecuencia del impacto, dos pasajeros murieron y al menos otros dos se encuentran internados en grave estado.

El vehículo se dirigía a la ciudad de Mar del Plata, donde los pasajeros iban a participar del Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Uno de los pasajeros del ómnibus contratado era el padre Paco Olveira.

“Era un micro de doble piso, yo sé que son colectivos complicaditos. Veníamos perfectamente y en una curva se salió de la ruta y volcó en una zanja, que gracias a Dios estaba sin agua“, relató en una entrevista con Telefe.

“La carretera estaba perfecta”, señaló Olveira, habitual participante de la marcha por los jubilados frente al Congreso. “Muchos salimos bien, parece que hay dos personas que fallecieron”, dijo el padre, que admitió que no llevaba el cinturón de seguridad puesto.

“Veníamos durmiendo, pero nadie sintió ninguna cosa rara hasta el accidente. No había lluvia. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del micro. Estaba sin vida”, agregó.

“La persona que conducía dijo que esquivó el mal movimiento de un vehículo, pero la Policía Científica me está dando una versión diversa como que, aparentemente, no giró en la curva y siguió de largo. Esto es muy preliminar aún”, indicó el fiscal Germán Vera Tapia, que caratuló la causa al momento como doble homicidio culposo por conducción imprudente.

