41 años después entregaron los restos de Diego Fernández a su familia

La familia inhumó en Chacarita los restos de Diego Fernández, desaparecido en 1984 y hallado de casualidad en mayo en la casa de su excompañero Cristian Graf.

“Llegó el momento de despedirte como merecés“, dijo su madre, mientras la querella apela el sobreseimiento por prescripción.

Mañana la fiscalía buscará reabrir el caso ante en la Sala IV de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Julio Lucini, Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela.

“A Diego lo volvimos a matar“, advirtió el fiscal López Perrando, al cuestionar que durante décadas el Estado tratara la desaparición como una “fuga de hogar”.

Diego desapareció a los 16 años y su caso quedó archivado sin investigación efectiva. El hallazgo de sus restos en mayo obligó a reactivar el expediente, pero el juez Litvak sobreseyó a Graf por prescripción.

La familia reclama que el crimen sea investigado como homicidio y no quede impune.

