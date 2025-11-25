Aprehenden a un hombre por robar en un distribuidora de Bahía Blanca

Un hombre de 35 años fue demorado por la Policía por robar latas de cerveza de un comercio de Bahía Blanca.

Personal del Comando de Patrullas se hizo presente esta madrugada en un descampado lindero a la distribuidora Puertas del Sur, ubicada en el kilómetro 696 de la ruta 3, tras activarse el botón de pánico por parte del sereno del lugar.

En el sitio, los efectivos procedieron a la aprehensión de Facundo Jesús Morales, quien había sustraído 23 latas de cerveza pertenecientes a la distribuidora.

El hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN: Demorado por agredir y retener a su pareja en un departamento de Bahía Blanca

Recuperan una motocicleta robada: una persona aprehendida

Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas