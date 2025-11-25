Un menor demorado por circular en una moto con pedido de secuestro por hurto
Un menor de edad fue demorado por la Policía luego de detectar que circulaba en una moto que tenía pedido de secuestro por hurto.
El hecho se produjo a las 01:45 de este martes cuando personal del Comando de Patrullas intentó identificar a un joven que circulaba en una motocicleta en la intersección de Chaco y Martín Gil.
Al advertir la presencia policial, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una breve persecución que finalizó en Fabián González al 2500, donde finalmente fue aprehendido.
Finalmente, el joven de 17 años fue identificado en el lugar.
Al verificar los datos de la moto, se constató que presentaba pedido de secuestro por hurto de motovehículo del 21 de noviembre de 2025 a requerimiento de la fiscalía Nº 2.
