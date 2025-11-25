Ola de calor en Córdoba: el riesgo de incendios es extremo

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Córdoba, Roberto Schreiner, confirmó que esa provincia continuará bajo riesgo extremo de incendios forestales durante los próximos días, debido a las condiciones climáticas previstas.

En diálogo con Cadena 3, Schreiner explicó que el índice de riesgo se actualizará este martes por la tarde, pero anticipó que “va a ser extremo también para estos próximos días”. Recordó que, a esta altura del año, en 2024 el nivel de peligro ya había disminuido, pero en esta temporada la situación se mantiene crítica.

Detalló que Córdoba se encuentra bajo la influencia de un flujo de aire cálido y húmedo proveniente de Brasil, lo que podría aportar un leve alivio en la humedad relativa, aunque no modificará el escenario general. “El calor no lo vamos a poder evitar, pero si aumenta la humedad, disminuye un poco el riesgo“, señaló.

Sin embargo, advirtió que el combo de “viento, temperatura y humedad” puede generar incendios “explosivos”, especialmente con la vegetación seca.

Schreiner informó que el lunes se registraron varios focos: uno cerca de Lutti, en las Sierras Grandes, en el departamento Calamuchita —entre La Paz y Embalse—, y otro casi en simultáneo al norte, cerca de Villa de Soto, al sur de Serrezuela.

También hubo otros incendios menores que fueron contenidos rápidamente. “Los aviones están listos para salir, los bomberos preparados y en alerta”, indicó.

El vocero recordó que, ante las alertas extremas, los cuarteles refuerzan guardias y todo el sistema provincial —aviones hidrantes, provisiones, dotaciones y personal del Plan Provincial del Fuego— se mantiene activo. “Ayer (por el lunes) fue un día complicado. Hoy va a ser otro día complicado“, afirmó.

Además, Schreiner reiteró que sigue vigente la emergencia ambiental, que prohíbe encender fuego en todo el territorio provincial. Señaló que deben extremarse los cuidados, en especial ante la presencia de turistas que desconocen las restricciones. “Hemos descubierto turistas tratando de hacer un asado en el monte. Se les avisó y apagaron el fuego”, comentó.

