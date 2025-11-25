Concejal mendocino andaba en un descapotable alcoholizado y con una copa de vino

El concejal del Partido Libertario, Martín Antolín, oriundo de San Rafael, quedó envuelto en un escándalo tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado en la madrugada del lunes en avenida Arístides Villanueva, en la ciudad de Mendoza.

Según informó el diario La Nación, el edil fue sometido al test y registró 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido en la provincia, que es de 0,5 gramos.

Antolín no opuso resistencia durante el procedimiento, aunque llamó la atención el vehículo en el que se desplazaba, un BMW descapotable blanco que no tenía patente colocada. Al momento de ser detenido, además, llevaba una copa de vino en la mano.

El episodio ocurrió pasada la 1 de la madrugada, cuando personal policial realizaba un control de rutina en pleno microcentro mendocino. Por la infracción, al concejal le secuestraron el auto, le retuvieron la licencia de conducir y fue trasladado a la dependencia policial.

Se espera ahora la definición del monto de la multa, que podría llegar hasta los 5 millones de pesos. El hecho quedó asentado en la Comisaría Sexta y pasó a manos del Juzgado de Faltas, que determinará las sanciones correspondientes.

