Se juega la fecha 32 del Torneo Único de Futsal: partidos, horarios y tablas de posiciones

La Liga del Sur confirmó los partidos de la fecha 32 del Torneo Único de Futsal, que se jugará esta semana.

Los partidos de reserva actúan como preliminar de la categoría superior.

A excepción de Tiro Federal – La Armonía, los encuentros se desarrollan en el complejo La Curtiembre, ubicado en Thompson y Piedrabuena.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 31

TABLA DE POSICIONES

MÁS INFORMACIÓN: Concejal mendocino andaba en un descapotable alcoholizado y con una copa de vino

Ola de calor en Córdoba: el riesgo de incendios es extremo

Semifinales del Torneo Clausura de la Liga del Sur: resultados, goleadores y cómo sigue