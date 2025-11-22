sábado, noviembre 22, 2025
Golazo HD

Se jugó la fecha 31 del Torneo Único de Futsal: La Esperanza lidera en Primera División

De La Bahía 915

Esta semana se jugó la fecha 31 del Torneo Único de Primera División de Futsal que organiza la Liga del Sur.

RESULTADOS

Huracán 4 – 6 SPIQPYA (Reserva: 0 – 5)

Sporting 4 – 4 Dublin (Reserva: 2 – 7)

La Armonía 5 – 4 Comercial (Reserva: 10 – 5)

Deportivo Futsal 2 – 4 Liniers (Reserva: 1 – 8)

La Estación 5 – 1 Catamarca (Reserva: 3 – 1)

Tiro Federal 0 – 4 Villa Mitre (Reserva: 1 – 2)

La Esperanza 4 – 1 Los 3 Chiflados (Reserva: 5 – 2)

Además, San Francisco ganó los puntos en juego ante Camioneros (Desafectado). Pacífico BB tuvo fecha libre.

MÁS INFORMACIÓN: El Sub 15 de la Liga del Sur no pudo avanzar en el Torneo Nacional de Selecciones

Este fin de semana se juegan las finales en el Fútbol Femenino de la Liga del Sur

Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

