Se jugó la fecha 31 del Torneo Único de Futsal: La Esperanza lidera en Primera División

Esta semana se jugó la fecha 31 del Torneo Único de Primera División de Futsal que organiza la Liga del Sur.

RESULTADOS

Huracán 4 – 6 SPIQPYA (Reserva: 0 – 5)

Sporting 4 – 4 Dublin (Reserva: 2 – 7)

La Armonía 5 – 4 Comercial (Reserva: 10 – 5)

Deportivo Futsal 2 – 4 Liniers (Reserva: 1 – 8)

La Estación 5 – 1 Catamarca (Reserva: 3 – 1)

Tiro Federal 0 – 4 Villa Mitre (Reserva: 1 – 2)

La Esperanza 4 – 1 Los 3 Chiflados (Reserva: 5 – 2)

Además, San Francisco ganó los puntos en juego ante Camioneros (Desafectado). Pacífico BB tuvo fecha libre.

