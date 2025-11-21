El Sub 15 de la Liga del Sur no pudo avanzar en el Torneo Nacional de Selecciones

Con la caída ante Neuquén por 0-2, el Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cerró su participación en las Semifinales del Torneo Nacional de Selecciones, que realizar en Comodoro Rivadavia.

Ayer el representativo bahiense había derrotado 3 a 1 a la Liga Deportiva del Oeste (Junín), mientras que el día anterior había caído 3 a 0 ante el representativo de Comodoro Rivadavia

El combinado Sub 15 de la Liga del Sur comenzó el Torneo con una goleada por 6 a 0 a la Liga Sanjuanina.

“Con mucho orgullo y satisfacción, celebramos el trabajo realizado por el plantel y cuerpo técnico durante la competencia. Gracias por estar a la altura y por defender con sentido de pertenencia los colores de la Liga“, expresaron desde la entidad local.

