Tragedia en la ruta 22: cuatro muertos, un sobreviviente y un detenido tras el brutal choque

El trágico choque que se registró este viernes en la ruta nacional 22, entre Allen y Fernández Oro, dejó como saldo un total de cuatro personas muertas: dos mujeres y dos niños.

Las víctimas, oriundas de Catriel, se encontraban en medio de un viaje que, lamentablemente, no se concretó.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó al diario Río Negro que el choque fue entre dos vehículos, una camioneta Amarok conducida por un joven de aproximadamente 28 años y una Ford Ecosport en la que viajaba una familia oriunda de Catriel compuesta por cinco personas, entre ellas las víctimas fatales.

Desde la Fiscalía interviniente indicaron que la Ecosport que circulaba en sentido oeste-este se había estacionado sobre el margen de la Ruta Nacional porque se le había caído parte del equipaje y fue en ese instante que, a pocos kilómetros de Allen, fue alcanzado desde atrás por la camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad.

Por el impacto, el vehículo menor fue arrastrado varios metros y poco después se incendió.

Inicialmente, se informó que cuatro personas viajaban en la Ecosport, de las cuales tres habían fallecido. Sin embargo, cerca del mediodía, durante la extracción de los cuerpos, las autoridades hallaron una cuarta víctima y una mascota. De esta manera, se confirmó que en el vehículo viajaban cinco personas y un perro.

González precisó que las víctimas eran dos mujeres y dos niños, una nena y un nene. Posteriormente, se conoció la identidad de ellas: Liliana Cocuzza, una reconocida médica de la ciudad de Catriel; y su hija Carina Gutiérrez, madre de los pequeños también involucrados en el hecho.

El conductor de la Ecosport fue el único sobreviviente. El hombre de unos 65 años, marido de Cocuzza y abuelo de los pequeños, fue derivado con heridas y estado de shock al hospital local.

El hombre no corría riesgo de vida, pero estaba siendo asistido por las lesiones que presentaba.

En tanto el conductor de la Amarok, se supo que era un joven de 28 años oriundo de Allen. También fue derivado al hospital, aunque señalaron que no presentaba lesiones graves.

