Ocho ferias en espacios públicos de Bahía Blanca para recorrer el fin de semana largo

Este fin de semana largo habrá ocho ferias en distintos espacios públicos de la ciudad. Los vecinos/as podrán recorrer propuestas de emprendedores, artesanos y productores locales, con actividades para toda la familia. A continuación, el detalle de cada una:

Feria Artesanal: viernes, sábado, domingo y lunes, de 16 a 20, en la plaza Rivadavia.

Feria Parque de la Independencia: viernes, sábado, domingo y lunes, de 12 a 20.

Feria Parque de la Ciudad: sábado, domingo y lunes, de 13 a 19.

De Música y Libros: sábado y domingo, de 11 a 20:30, en Alsina y Dorrego.

Mercado del Puerto: sábado y domingo, de 10.30 a 18.30, en el Paseo Portuario.

Emprende White: domingo, de 12 a 19, en Harris y Lautaro (Ing. White).

Feria El Galpón / Paseo La Arcada: viernes, sábado, domingo y lunes, de 13 a 20, en La Arcada del Parque de Mayo.

Feriarte: viernes, sábado, domingo y lunes, de 13 a 20:30, en Paseo de la Mujer.

MÁS INFORMACIÓN: Este fin de semana se juegan las finales en el Fútbol Femenino de la Liga del Sur

Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

Cómo funcionarán los servicios durante este fin de semana largo en Bahía Blanca