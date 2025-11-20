jueves, noviembre 20, 2025
Cómo funcionarán los servicios durante este fin de semana largo en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Este viernes 21, día no laborable con fines turísticos, y el próximo lunes 24, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será la siguiente:

TRANSPORTE PÚBLICO
Durante el viernes las distintas líneas circularán con las frecuencias establecidas para los días sábado y el lunes cumplirán el horario fijado para cada domingo.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
El servicio se ofrecerá en forma normal.

HOSPITAL MUNICIPAL
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

CEMENTERIO
La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita, durante los dos días, será el habitual: de 8 a 17.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO
Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar durante ambas jornadas.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
En los citados días no habrá atención al público.

