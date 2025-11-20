La semana que viene cerrarán el balneario Maldonado

Desde el próximo martes 25 de noviembre, no estará permitido el ingreso de público al Complejo Recreativo Maldonado, informaron fuentes oficiales.

Se detalló que la medida se mantendrán “hasta que finalicen los trabajos”.

En el lugar se realizarán tareas de mantenimiento, refacción y llenado de pileta para la apertura de temporada estival 2025/26.

