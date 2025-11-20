Fin de semana largo: ¿Funcionan los bancos el viernes 21 de noviembre de 2025?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó el viernes 21 de noviembre como “día no laborable con fines turísticos” dentro del calendario bancario 2025, tal como figura en las comunicaciones C99321 y C100942.

En consecuencia, aunque no se trate de un feriado nacional obligatorio, no habrá actividad administrativa, ni operaciones bancarias.

Por eso, cualquier trámite presencial o gestión que dependa del funcionamiento de los bancos deberá adelantarse o postergarse hasta el martes siguiente.

