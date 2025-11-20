jueves, noviembre 20, 2025
A las 8:30 cortarán la luz en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará un corte de energía en un sector de la ciudad por tareas de mantenimiento.

La interrupción será de 8:30 a 12:30 y afectará el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Sarmiento, Tres de Febrero, Ramón y Cajal.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

