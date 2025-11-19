El Municipio incorporó 10 unidades para optimizar las tareas de seguridad vial en Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles encabezó el acto de entrega de 10 vehículos que formarán parte de la flota del área comunal de Tránsito a fin de optimizar el servicio seguridad vial en Bahía Blanca.

Sobre el particular, el jefe comunal recordó que “después del 7 de marzo todo el equipamiento municipal realmente fue diezmado“.

“Estamos empezando a dar pasos muy firmes en materia de volver a tener las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo; en materia de tránsito, que es una de las grandes problemáticas de la ciudad, venimos trabajando en un programa integral que busca abarcar no solamente los controles, sino intentar logar una merma en la cantidad de accidentes, y para esto, además, es muy importante hacer un trabajo multidisciplinar”, agregó.

Susbielles aseveró que “estamos trabajando mucho en la formación y en tareas de prevención. Y resultaba fundamental volver a equipar nuestra área de Tránsito, con unidades cero kilómetros y en este caso con 10 unidades, que nos va a permitir también poder realizar con fortaleza esos operativos complementarios que son tan importantes para la ciudadanía”.

“Para nosotros es una buena noticia, porque también marca lo que vamos a empezar a ver en estos meses: la ciudad empieza poco a poco a recuperarse, a ponerse de pie y a tener también las herramientas que nuestros vecinos necesitan”, mencionó.

Avanzada la rueda de prensa, el intendente consideró que “hay que seguir trabajando mucho en concientizar al momento de conducir. Hay dos situaciones que se observan constantemente: el uso del celular cuando uno maneja y el consumo de alcohol. Tenemos muchos siniestros que gran cantidad de veces tiene que ver con impacto de autos estacionados o situaciones que no son fáciles de explicar como alguien que se distrae de esa manera”.

Participaron de la actividad el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco; el subsecretario de Transporte y Movilidad Urbana, Fabián Lliteras; la directora de Tránsito, Mercedes Azpeitía y agentes de la Dirección de Tránsito.

