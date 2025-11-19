Falleció un peatón atropellado por una moto en Punta Alta en septiembre pasado

Un peatón que fue atropellado por una moto el pasado 12 de septiembre en Punta Alta falleció en las últimas horas, informó el medio de comunicación digital de Punta Alta, Extra Noticias.

Jorge Abel Badano, de 69 años, murió hoy como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente ocurrido en Balcarce 893 de la vecina localidad.

El hecho se produjo cuando una motocicleta Yamaha FZ 16, conducida por Héctor Ignacio Acosta (44), embistió al peatón por causas que aún se tratan de establecer.

Según el parte policial, el conductor no habría advertido el cruce de Badano, quien sufrió una lesión craneal con pérdida de masa encefálica.

La víctima había sido trasladada de urgencia al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde permanecía en estado crítico. Finalmente, este miércoles perdió la vida.

