Un choque en cadena se produjo en la ruta 229

Un choque en cadena se registró esta mañana en la ruta 229, a la altura del ingreso a Pago Chico.

En el siniestro participaron cinco vehículos, mientras que un sexto rodado involucrado se dio a la fuga, informó un bombero al medio de comunicación digital de Punta Alta, Extra Noticias.

“El primero en la fila fue un Toyota Corolla (EJM 829), luego un Fiat Palio (JNG 755), un Volkswagen Bora (FFT 070), un Peugeot 308 (NIC 171), que fue el que mayores daños registró, y un Renault Sandero (JLR 561), que terminó despistándose hacia la banquina en el intento de evitar la colisión”, detalló el sitio El Rosalenio.

Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron dolores de espalda producto del latigazo y fueron atendidas en el lugar por personal de salud.

Afortunadamente, se encontraban conscientes, lúcidas y no fue necesario trasladarlas a un nosocomio.

MÁS INFORMACIÓN: Un hombre murió atropellado y detuvieron al presunto conductor que huyó del lugar

Sigue el misterio: qué pasó con la pareja de jubilados desaparecida en Chubut

Después del polvo en suspensión: cómo es la calidad del aire en Bahía Blanca