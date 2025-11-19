Un hombre murió atropellado y detuvieron al presunto conductor que huyó del lugar

Un grave hecho ocurrido en la noche del martes terminó con la muerte de un hombre de 42 años en Bahía Blanca.

Según informaron desde el Comando de Patrullas, el episodio tuvo lugar alrededor de las 23:20 en la intersección de Goleta La Luisa y Enrique Julio.

Efectivos del Comando fueron enviados al lugar tras un llamado que alertaba sobre una persona atropellada y tendida en la vía pública.

De acuerdo con el monitoreo del CEUM, la víctima habría sido embestida por un automóvil Renault Logan.

El hombre, identificado como Cristian Matías Lucero (42), sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció a bordo de la ambulancia del SAME mientras era trasladado al Hospital Municipal.

Testigos presenciales indicaron que el conductor responsable del impacto se dio a la fuga inmediatamente después del hecho, mientras que fuentes oficiales mencionaron que entre ambas personas existiría un conflicto previo de larga data.

Minutos más tarde, durante recorridas preventivas, un móvil policial localizó el vehículo señalado en Adrián Veres 2046. Allí, según fuentes policiales, se encontraba Franco Andrés Lembo (33), quien conducía el rodado y fue aprehendido en el lugar.

MÁS INFORMACIÓN: Sigue el misterio: qué pasó con la pareja de jubilados desaparecida en Chubut

Se agrava la crisis de Granja Tres Arroyos, la principal productora de pollos de la Argentina

“Carrindanga stunt”: la Policía allanó la casa del imputado