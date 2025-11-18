“Carrindanga stunt”: la Policía allanó la casa del imputado

La Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Segunda Fragata Sarmiento 3541, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº2 a cargo de Guillermo Mércuri y la fiscalía Nº 7 dirigida por Marina Lara.

La medida se llevó adelante en el marco de la causa caratulada “Propagación de prueba y destreza de velocidad en vehículo automotor (IPP 18046-25)”, iniciada de oficio.

El imputado es Luis Oscar González, de 23 años, es el administrador de un grupo de WhatsApp denominado “Carrindanga Stunt”.

Durante el operativo, el personal policial secuestró una notebook y tres teléfonos celulares.

El allanamiento había sido solicitado inicialmente el 7 de octubre.

La investigación continúa bajo intervención de la fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

MÁS INFORMACIÓN: Cuatro presos se escaparon de la Unidad 12 en Neuquén capital

Ruta 3: reinauguraron en Azul el cartel con las cifras de víctimas de siniestros viales

Un incendio en Epuyén ya afectó 60 hectáreas