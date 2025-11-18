Cuatro presos se escaparon de la Unidad 12 en Neuquén capital

Cuatro personas se fugaron ayer de la Unidad de Detención N°12 de Neuquén capital.

Según trascendió, los detenidos habrían logrado escapar de la unidad ubicada en Domingo Matheu 4730 tras realizar un boquete en el techo de la celda en la que estaban alojados.

La evasión trascendió cerca de las 19 y horas más tarde la Policía de Neuquén confirmó oficialmente el hecho y difundió la identidad de los fugitivos.

Se trata de:

Diego Ezequiel Bastías, declarado responsable por intento de femicidio contra su expareja embarazada y por provocar lesiones en un ojo al hijo de la víctima, de 5 años, cuando intentó defenderla.

Josué Jeremías Fresco, también condenado y bajo prisión preventiva.

Lucas Nicolás Cruces, con prisión preventiva por robo de autos. Ya se había fugado en febrero de 2024 junto a otros detenidos de la Comisaría Tercera. En enero de este año había recibido prisión domiciliaria, pero permaneció prófugo.

Rogelio Rojas Cisterna, condenado a 11 años y 6 meses. Posee un frondoso prontuario con múltiples robos agravados, varios cometidos en banda, incluso en la provincia de Chubut.

Tras la fuga, se desplegó un operativo policial en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas para dar con los evadidos. (Diario Río Negro)

