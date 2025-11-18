El Suteba local convocó a una jornada de protesta en apoyo al paro de ATE

El Suteba Bahía Blanca anunció una jornada de protesta para el miércoles 19 de noviembre.

La actividad comenzará a las 10 en la sede del Consejo Escolar, ubicada en San Martín 331.

La convocatoria se realiza en apoyo a los trabajadores de ATE y reúne distintos reclamos.

Entre los puntos difundidos se incluyen la demanda de salarios que cubran la canasta familiar, el rechazo a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los haberes, la oposición a una reforma laboral y el desacuerdo con el proyecto de presupuesto nacional 2026, al que los gremios atribuyen recortes en el sistema educativo.

Las entidades convocantes señalan que la jornada se desarrollará durante toda la mañana y que se entregará constancia gremial a quienes participen.

