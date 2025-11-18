Ruta 3: reinauguraron en Azul el cartel con las cifras de víctimas de siniestros viales

Vecinos autoconvocados y organizaciones locales reinauguraron el cartel en el acceso a la localidad de Azul que expone las cifras de víctimas por siniestros viales en la ruta nacional 3, en medio de un nuevo pedido urgente de obras y mantenimiento.

El cartel —actualizado por novena vez— reúne los datos registrados entre 2006 y el 11 de junio de 2025, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul.

Los números son contundentes: 495 siniestros, 883 heridos y 226 fallecidos en menos de dos décadas.

La iniciativa fue impulsada por Estrellas Amarillas, la Fundación CEDA y los Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta 3, con el objetivo de concientizar sobre la crítica situación vial y renovar el reclamo por obras concretas.

Vecinos y organizaciones aseguran que la ruta está “en su peor momento, detonada”, y advierten que la falta de intervenciones incrementa el riesgo para quienes transitan diariamente. (Noticias Las Flores)

MÁS INFORMACIÓN: Un incendio en Epuyén ya afectó 60 hectáreas

Katopodis anunció una lista de obras “estratégicas” para 2026 que incluye a Bahía Blanca

Confirman el despido de muchos empleados por el cierre de Yaguar