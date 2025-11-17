Confirman el despido de muchos empleados por el cierre de Yaguar

El cierre repentino del mayorista Yaguar deja en la calle a más de 50 trabajadores afiliados a la Asociación Empleados de Comercio (AEC) y a otros trabajadores vinculados a Camioneros, quienes se enteraron de la noticia pocas horas antes de que el local dejara de funcionar.

Alejandro Olea, referente de la Asociación Empleados de Comercio, describió el impacto como “doloroso” y cuestionó la forma en que la empresa comunicó la decisión.

“Vinieron dos personas de Buenos Aires y nos dieron la noticia de que hoy no abría las puertas, fue entre gallos y medianoche”, relató el dirigente a DE LA BAHÍA.

Durante esta mañana se llevará adelante una asamblea de urgencia con los trabajadores. Sin embargo, el desconcierto seguía siendo grande: “Algunos trabajadores ni siquiera se enteraron. Todo está muy fresco y la gente tiene mucha incertidumbre”, explicó Olea.

Uno de los factores señalados como parte del deterioro en las ventas es la obra pública paralizada en la puerta del establecimiento. Según el dirigente, los propios empleados reconocen que esta situación afectó el flujo de clientes, aunque aclaran que la caída general de las ventas “se sufre en todos lados”.

“A los trabajadores los tenían con una mentira para calmarlos. Les dijeron que iban a hacer cambios en la infraestructura. Y en realidad estaban a punto de cerrar”, señaló.

El referente gremial remarcó además el compromiso que los empleados mantuvieron incluso en momentos críticos, como la inundación del 7 de marzo.

En medio del desconcierto, Yaguar informó que el próximo martes se depositarán las liquidaciones correspondientes.

Mientras se espera una reunión urgente con la empresa, los trabajadores aguardan respuestas. Muchos de ellos, destaca Olea, “son excelentes trabajadores que siempre estuvieron acompañando a otros, y ahora se quedan sin empleo. Es doloroso”.

MÁS INFORMACIÓN: Fallo judicial: ordenan arreglos “inmediatos” en la ruta 40

Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en ANDIS

La CNRT paralizó un colectivo de larga distancia y desafectó a conductor por exceso de velocidad