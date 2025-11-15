Fallo judicial: ordenan arreglos “inmediatos” en la ruta 40

La Justicia Federal emitió un fallo que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato” en el tramo de la ruta nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Esta resolución judicial surge a partir de una presentación realizada por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.

La acción judicial tuvo su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro, durante el gobierno de Alberto Fernández, presentó la demanda ante el Juzgado Federal de Bariloche.

Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que implica que los plazos para la realización de las obras ya se encuentran en curso.

Desde el gobierno de Río Negro, se informó que “la sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial”. Entre las intervenciones catalogadas como más urgentes, se incluyen “la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas“.

El fallo judicial no se limita solo a las reparaciones estructurales, sino que también exige a Vialidad Nacional reponer la señalización horizontal e instalar carteles verticales, tanto de día como de noche, en áreas críticas como curvas, badenes y zonas con riesgo de derrumbe.

La gestión de Weretilneck subraya, amparada en la sentencia, que “todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas”.

Adicionalmente, el Poder Judicial otorga 120 días para que se presente un “plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes”, con el objetivo de incluir acciones de prevención y conservación futura de la ruta.

