Alerta amarillo: actualizan el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Ei intendente Federico Susbielles informó que “este sábado 15, después de las 13, ingresará (a Bahía Blanca) un frente de tormentas aisladas que se desplazará rápidamente, sin intensidad marcada ni grandes acumulaciones de agua”.

Sobre la lluvias, el jefe comunal explicó que estiman “entre 10 y 15 milímetro en total”.

Durante la madrugada del domingo, el viento rotará al sur y podrían registrarse ráfagas de entre 50 y 60 km/h, manteniéndose ventoso hasta alrededor de las 21.

“Continuaremos monitoreando la evolución de la tormenta”, agregó Susbielles.