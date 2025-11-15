Futsal: resultados de la fecha 30 y cómo quedaron las tablas de posiciones de Primera y Reserva

Se disputó esta semana la fecha 30 del Torneo Único de Primera y Reserva de Futsal que organiza la Liga del Sur.

RESULTADOS

Comercial 5 – 3 Tiro Federal (Reserva: 2 – 4)

Huracán 7 – 3 San Francisco (Reserva: 2 – 3)

Liniers 0 – 8 La Esperanza (Reserva: 0 – 1)

Villa Mitre 5 – 4 Deportivo Futsal (Reserva: 9 – 0)

Pacífico (BB) 5 – 10 La Armonía (Reserva: 4 – 9)

Los 3 Chiflados 3 – 2 La Estación (Reserva: 7 – 3)

Catamarca 3 – 8 SPIQPYA (Reserva: 4 – 0)

Además, Sporting ganó los puntos en juego ante Camioneros (desafectado).

