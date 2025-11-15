Futsal: resultados de la fecha 30 y cómo quedaron las tablas de posiciones de Primera y Reserva
Se disputó esta semana la fecha 30 del Torneo Único de Primera y Reserva de Futsal que organiza la Liga del Sur.
RESULTADOS
Comercial 5 – 3 Tiro Federal (Reserva: 2 – 4)
Huracán 7 – 3 San Francisco (Reserva: 2 – 3)
Liniers 0 – 8 La Esperanza (Reserva: 0 – 1)
Villa Mitre 5 – 4 Deportivo Futsal (Reserva: 9 – 0)
Pacífico (BB) 5 – 10 La Armonía (Reserva: 4 – 9)
Los 3 Chiflados 3 – 2 La Estación (Reserva: 7 – 3)
Catamarca 3 – 8 SPIQPYA (Reserva: 4 – 0)
Además, Sporting ganó los puntos en juego ante Camioneros (desafectado).
TABLAS DE POSICIONES
MÁS INFORMACIÓN: [VIDEO] Reviví la final de la segunda fecha del Estival de Midget
Reprogramaron el Triatlón Monte Hermoso 2025
Liga del Sur: confirman cómo se juega la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera A y B
Comentarios