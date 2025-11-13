jueves, noviembre 13, 2025
Liga del Sur: confirman cómo se juega la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera A y B

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur dio a conocer la programación oficial de la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B, que se disputará este fin de semana.

Todos los encuentros contarán con la presencia de ambas parcialidades, salvo en dos casos puntuales por disposición de seguridad: Sporting vs. Libertad y Comercial vs. Rosario Puerto Belgrano (sin público visitante)

GRILLA COMPLETA DE PARTIDOS Y HORARIOS

