Prohíben elaboración y comercialización de varios productos de café

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de varios productos de café, incluyendo “Puro café espresso estilo italiano” y productos de la marca “Café Sol”, por carecer de registros sanitarios válidos y estar falsamente rotulados.

Esta medida afecta a los consumidores y comerciantes, ya que los productos involucrados no cumplen con la normativa alimentaria vigente, lo que podría poner en riesgo la salud pública.

Además, se inició un sumario sanitario contra las empresas implicadas, incluyendo “Caffé del Doge Argentina” y “Café Sol”.

La ANMAT afirmó que busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores de productos apócrifos en el mercado.