Filas para ingresar al Turismo Carretera en La Pampa

La Pampa se transformará en el penúltimo capítulo del Turismo Carretera en la temporada con la posibilidad de que el arrecifeño Agustín Canapino se corone campeón.

De este modo, el público comenzó a llegar en sus motorhomes o casillas a la espera de tener el mejor lugar posible una vez que se habiliten las puertas.

Apasionados de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Mendoza y Río Negro esperaban bajo el sol.

“Venimos a La Pampa porque nos atienden bien y la pasamos bien. Es uno de los mejores autódromos del país, con muy buenas comodidades. Nosotros, que somos jubilados, lo disfrutamos mucho“, dijeron Jorge y Hugo a El Diario de La Pampa.

“Va a venir mucha gente, como ocurre siempre“, adelantaron.

El público recién podrá ingresar a vivir desde el vamos la actividad del Turismo Carretera este viernes por la mañana.