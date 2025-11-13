Los últimos fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó este jueves los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur.

SANCIONES

Emanuel Dambolena (San Francisco) – 7 fechas

Antonio Rebolledo (Liniers) – 1 fecha

Marco Coyette (Sporting) – 1 fecha

Gustavo Díaz (Olimpo) – 1 fecha

Leonardo Acosta (Dublin) – 1 fecha

Bruno Oviedo (Dublin) – 1 fecha

Dylan Díaz (Comercial) – 1 fecha

Por otra parte, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de amarillas (5) y se perderán 1 partido:

Juan Sáez (Comercial)

Mariano Mc Coubrey (Tiro Federal)

Enzo Della Chiara (Olimpo)

Diego Cuevas (Tiro Federal)

Braian Menna (Liniers)

Danilo Cecchi (Pacífico BB)

Matías Mayo (Huracán)

Nicolás Soto (Pacífico C)

Jeremías Barrios (Dublin)

Mikael Helver (Sansinena)

Además, Maximiliano Vallejos (Pacífico BB) y Luciano Salgado (Sansinena) alcanzaron el límite de 10 amarillas y deberán cumplir 2 fechas de sanción.

