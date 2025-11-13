jueves, noviembre 13, 2025
Aumentó el costo de realizar un asado en Bahía Blanca en octubre

El Índice Asado elaborado por el CREEBBA registró en octubre de 2025 un aumento del 3,2% respecto de septiembre.

Según el informe, el valor total del asado pasó de $1.383,8 en septiembre a $1.428,1 en octubre, lo que representa una variación acumulada del 19,5% en lo que va del año y un incremento interanual del 41,3%.

El principal impulsor de la suba fue la carne, con un alza del 7,6%, seguida por el vino (2,7%) y las bebidas sin alcohol (1,6%).

También se registraron incrementos en el chorizo (1,1%), mientras que otros componentes del clásico asado, como las verduras y el pan, mostraron variaciones menores o estables.

QUÉ MIDE EL ÍNDICE ASADO

El Índice Asado tiene como objetivo reflejar la evolución del costo de elaborar un asado típico para seis personas adultas, considerando todos los productos necesarios: carne, chorizo, vino, pan, verduras, bebidas y otros insumos como carbón o leña.

