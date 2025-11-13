Aumentó el costo de realizar un asado en Bahía Blanca en octubre

El Índice Asado elaborado por el CREEBBA registró en octubre de 2025 un aumento del 3,2% respecto de septiembre.

Según el informe, el valor total del asado pasó de $1.383,8 en septiembre a $1.428,1 en octubre, lo que representa una variación acumulada del 19,5% en lo que va del año y un incremento interanual del 41,3%.

El principal impulsor de la suba fue la carne, con un alza del 7,6%, seguida por el vino (2,7%) y las bebidas sin alcohol (1,6%).

También se registraron incrementos en el chorizo (1,1%), mientras que otros componentes del clásico asado, como las verduras y el pan, mostraron variaciones menores o estables.

QUÉ MIDE EL ÍNDICE ASADO

El Índice Asado tiene como objetivo reflejar la evolución del costo de elaborar un asado típico para seis personas adultas, considerando todos los productos necesarios: carne, chorizo, vino, pan, verduras, bebidas y otros insumos como carbón o leña.