Proyectarán la película “Oslo” en la Universidad Nacional del Sur

Continúa el Ciclo de Cine del Grupo Cátedra Abierta con la proyección de “Oslo”, drama histórico-político dirigido por Bartlett Sher.

La función será el jueves 13 de noviembre, a las 18, en el Aula Magna de la Universidad del Sur, ubicada en Avenida Colón 80.

La entrada es libre y gratuita y se agradece la colaboración con productos de la canasta navideña.

Esta película se centra en la historia real de las conversaciones secretas entre israelíes y palestinos que llevaron a los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993.

Donde un grupo de diplomáticos y negociadores lleva a cabo conversaciones secretas, lejos de los canales oficiales, para facilitar el diálogo entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Basada en la obra de teatro del mismo nombre escrita por J.T. Rogers, la película se estrenó en HBO y está protagonizada por Andrew Scott, Ruth Wilson y Jeff Wilbusch.

