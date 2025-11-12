Se viene la última fecha del ciclo “Cocina 2025” del Museo del Puerto de Ingeniero White

El domingo 16, de 16 a 20, se realizará una nueva edición del ciclo Cocina 2025 con la propuesta “¡Tiramisú, guitarras y murga!” en el Museo del Puerto de Ingeniero White.

Los y las jóvenes del Movimiento de Voluntariado Italiano en Bahía Blanca ofrecerán una mesa con tiramisú, tarta de coco, focaccia y otros sabores italianos.

También se presentará el grupo municipal Les Escoberes, con un repertorio de música popular con guitarras, y el Centro Murga Vía Libre, con sus canciones, bailes y alegría.

Además, no faltará el tradicional chocolate de la Asociación Amigas.