Cómo es el plan para reducir la sobrepoblación de palomas que presentó el Gobierno local

Se presentó un plan con estrategia integral para reducir la sobrepoblación de palomas urbanas (Columba livia) de forma ética, sostenible y basado en evidencia científica, a través de un abordaje que combina acciones de control, educación, prevención, monitoreo y planificación urbana.

El intendente Federico Susbielles se refirió al programa como “una intervención multidisciplinar que busca instalar una política pública sostenible en el tiempo, que genere los equilibrios necesarios y buscados por nuestra comunidad, con un trabajo conjunto entre el Municipio, el Puerto, instituciones científicas y actores privados”.

El proyecto, tratado y aprobado por los Consejos Municipales de Políticas de Salud y Ambiente, busca disminuir de manera progresiva y sostenible la población de esta especie que ha sido declarada plaga en el partido, y garantizar una convivencia equilibrada con la ciudadanía, integrando evidencia científica, normativa vigente y participación comunitaria, dentro de un marco de políticas públicas sostenibles y adaptativas.

Susbielles estuvo acompañado por Diego Palomo, titular de la Agencia De Desarrollo Social, Salud, Ambiente Y Hábitat; Federico Bugatti, secretario de Salud; Flavio Fuente, subsecretario de Ambiente; Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio General del Puerto Bahía Blanca; Mariana Sierra, directora De Zoonosis; y Ema Casenave, representante del CONICET-INBIOSUR.

El intendente aclaró que “tiene seis líneas de acción que se van a realizar de forma articulada y complementaria y cada una de ellas es muy importante para garantizar el éxito del programa”.

Un informe realizado por INBIOSUR–UNS/CONICET sobre la población de Columba livia en Bahía Blanca confirma la magnitud del problema: la densidad y concentración de ejemplares en sectores clave del partido permiten anticipar impactos sanitarios y ambientales significativos si no se interviene con políticas públicas adecuadas.

En este diagnóstico, se detectó una alta densidad de Columba livia en zonas urbanas y periurbanas, riesgos sanitarios (Chlamydia, Salmonella, Cryptococcus) y daños edilicios y desplazamiento de aves nativas.

“El programa busca saldar esas cuestiones, proteger la salud de las personas, proteger aquellas especies que son desplazadas por la Columba livia y poder también proteger nuestro patrimonio arquitectónico y favorecer el desarrollo industrial”, explicó Diego Palomo.

“Desde el Puerto vimos esta problemática que también afecta a las empresas, al sector portuario, al sector industrial y que no era un tema aislado y que había que trabajarlo articuladamente. Y aquí agradecer al trabajo del Instituto de la UNS y CONICET, que nos brindaron las herramientas suficientes para poder trabajar en este plan, uno que tiene distintas facetas, y articulaciones con lo público y lo privado, con distintas aristas y compromiso que va a tener que tomar también la comunidad y el Puerto para intentar dar una respuesta a una problemática que es de la comunidad de Bahía Blanca”, agregó Santiago Mandolesi Burgos.

Por tal motivo, este plan de manejo integral y regulado respeta los principios de bienestar animal y evita prácticas de erradicación crueles o innecesarias.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1- Monitorear la población:

*Realizar conteos en dormideros y sitios de alimentación, fotomuestreo de sitios clave.

*Relevamientos poblacionales trimestralmente en los puntos críticos y anualmente en todo el partido de Bahía Blanca.

*Registros de nidificaciones activas.

*Elaborar un índice de quejas ciudadanas georreferenciadas.

*Promover la suscripción de un convenio de colaboración con el CGPBB y otras instituciones publicas y/o privadas para financiar los estudios e investigaciones necesarios con el INBIOSUR–UNS/CONICET u otras organismos.

2- Reducir las condiciones que favorecen su proliferación:

*Identificar y eliminar las fuentes de alimentación que favorecen la proliferación de palomas.

*Promover la suscripción de convenios de colaboración para implementar medidas integrales de disminución de la disponibilidad de alimento para Columba livia en espacios habituales de alimentación, mediante limpieza sistemática, control de residuos y gestión de fuentes tróficas.

3- Controlar la reproducción:

*Uso de medicamentos no letales para neutralizar la proliferación (nicarbazina): basado en experiencias nacionales e internacionales, con aplicación supervisada y segura para otras especies. Tiene una efectividad de reducción del 50-90% en uno a tres años.

*Manejo ético de palomares regulados: estructuras seguras y controladas para reducir nidificación permiten el manejo ético de huevos y colonias y la evaluación periódica de impacto y mantenimiento.

4- Incorporar medidas preventivas en obras urbanas:

*Inspección y fiscalización de establecimientos comerciales, industriales y de servicio.

*Implementación de planes de prevención y control de Columba Livia en edificios en micro-centro

5- Fomentar educación y sensibilización:

*Campañas de sensibilización y convivencia responsable.

*Acciones conjuntas con escuelas, comercios y vecinos.

*Capacitación a empresas.

*Difusión de pautas éticas de control.

6- Regular población en zonas críticas:

*Captura en trampas jaula.

*Trasladado en contenedores ventilados y seguros.

*Técnicas de eutanasia aprobadas por organismos veterinarios internacionales y nacionales.

*Disposición en sector inodorizante y catalizador de biodegradación con C2 (OH)2 viva o hidratada (≥85%).

En un trabajo conjunto entre el Municipio, el Puerto de Bahía Blanca, instituciones científicas y actores privados, el programa será articulado por la Secretaría de Salud y Subsecretaría de Ambiente, INBIOSUR–UNS/CONICET, empresas habilitadas de control de plagas y la participación ciudadana y cooperación institucional.

Este proyecto se regula bajo el marco normativo del Decreto Provincial 279/2018, Ordenanza 21.355, Ordenanza 7932 de Control de Plagas Urbanas y leyes nacionales de bienestar animal y ambiente.

Se estima que su implementación tenga un impacto en la disminución progresiva de la población de palomas, en la mejora de la higiene urbana y conservación edilicia y una mayor participación ciudadana en la gestión ambiental.