Presentan un libro sobre prácticas políticas de entidades y asociaciones de la región

El jueves 13 de noviembre, a las 19.30, se presentará el libro “Entre lo político y lo público. Sociabilidades bonaerenses durante el siglo XX”, compilado por Juliana López Pascual y José Marcilese, y editado por EDIUNS.

El encuentro se realizará en Saavedra 951 y contará con la presentación de Ana Miravalles, del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca.

La obra reúne investigaciones y reflexiones sobre las prácticas políticas de entidades y asociaciones de la región y su vínculo con la esfera pública y el poder estatal.