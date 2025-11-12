Alertan sobre intentos de estafas con llamadas sobre vacunación contra el dengue

La directora asociada de la Región Sanitaria I, Alejandra Mangione, negó por DE LA BAHÍA que “se hagan llamadas o se envíen mensajes para confirmar turnos para vacunarse contra el dengue”.

Con la ampliación de la vacunación contra el dengue en la Provincia, todas las personas de entre 15 a 59 años, que residan en municipios bonaerenses podrán inscribirse en el portal Mi Salud Digital, y luego recibirán por correo electrónico un enlace donde figuran los vacunatorios habilitados a los que podrán acercarse.