miércoles, noviembre 12, 2025
Locales

Alertan sobre intentos de estafas con llamadas sobre vacunación contra el dengue

De La Bahía Noticias

La directora asociada de la Región Sanitaria I, Alejandra Mangione, negó por DE LA BAHÍA que “se hagan llamadas o se envíen mensajes para confirmar turnos para vacunarse contra el dengue”.

Con la ampliación de la vacunación contra el dengue en la Provincia, todas las personas de entre 15 a 59 años, que residan en municipios bonaerenses podrán inscribirse en el portal Mi Salud Digital, y luego recibirán por correo electrónico un enlace donde figuran los vacunatorios habilitados a los que podrán acercarse.

 

Comentarios

You May Also Like

Envían nuevos turnos de segundas dosis y para adolescentes de 12 a 17

De La Bahía Noticias

Le mostró el pene a la empleada de una carnicería: FILMADO

De La Bahía Noticias

Anuncian navegación gratuita de portales universitarios desde celulares

De La Bahía Noticias