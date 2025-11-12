El diputado Pichetto presenta un proyecto para arancelar a Shein, Temu y otras plataformas

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció hoy que presentará un proyecto para gravar con un arancel del 30 % las importaciones de productos que ingresen al país “por medio de plataformas” como las chinas Shein y Temu porque “destruyen toda la producción nacional”.

El legislador afirmó que este tipo de plataformas se saltean en su cadena productiva “al industrial y al comerciante” argentino y siguió: “Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional, y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

En declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia, Pichetto puso como ejemplo al sector textil argentino, que, a su criterio, “está siendo impactado de manera demoledora” por el ingreso de “estos productos que vienen por plataformas” y llegan al consumidor por correo privado o Courier.

“En Estados Unidos, que siempre es muy mirado por el Gobierno argentino y admirado por el presidente (por Javier Milei), Donald Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero a les fijó un arancel del 16 por ciento”, indicó.

La iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados “fija un arancel del 30 % de retención que el Estado argentino deberá aplicar a los productos que vengan por plataforma desde el extranjero y compiten de manera desleal”.

Pichetto, que además de Shein y Temu mencionó que la estadounidense Amazon está instalándose en el país, dijo que todas estas plataformas “hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad” y deben ser aranceladas “en defensa del interés nacional”.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver como equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en 4 o 5 días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, explicó.

De cara al proyecto de ley que presentará en el Congreso, Pichetto dijo: “Yo el arancel lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”. (NA)