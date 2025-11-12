Fútbol femenino: todas las novedades de la Primera, la Reserva y la Sub 14

Varias novedades surgieron en el fútbol femenino de la Liga del Sur luego de un fin de semana con varias competencias.

PRIMERA A

Por el Cuadrangular Campeonato, el equipo Municipales culminó la etapa en lo más alto de la tabla, se adjudicó la segunda instancia del certamen y, junto a Villa Mitre, vencedor de la Fase Regular, definirán el campeón de la temporada en la Final Anual.

Por el Cuadrangular Permanencia, Sansinena perdió la categoría y jugará la Temporada 2026 en el ascenso liguista.

En tanto, Petroquímicos deberá afrontar la Promoción para conservar su plaza en la máxima división

PRIMERA B

Por la Final de Ida, Empleados de Comercio venció a Sporting y dio el primer paso en busca del ascenso. La revancha se disputará el próximo fin de semana en el Predio del equipo gremial.

En la Fase Reválida, Estrella de Oro ganó de punta a punta el repechaje y sacó pasajes a la ronda eliminatoria.

RESERVA A

STMBB y Villa Mitre conquistaron la segunda etapa de la competencia y definirán a partido Único al campeón de la temporada.

RESERVA B

Rosario PB y Sporting, finalistas del certamen, definirán el próximo fin de semana al campeón de la temporada.

SUB 14

La categoría ya conoce a sus campeones. Mientras que Liniers se apoderó de la Copa de Oro, Olimpo hizo los deberes y conquistó la Copa de Plata.

LAS TABLAS DE POSICIONES