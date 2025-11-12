Invitan a participar del taller gratuito sobre kamishibai

La Universidad Nacional del Sur invita a participar del taller “Kamishibai, teatro del papel japonés”, una propuesta que combina narración oral e ilustraciones.

El curso, coordinado por Agustín Rodríguez, se desarrollará los jueves 13, 20 y 27 de noviembre, y el 4 de diciembre, de 18 a 20, en la Casa de la Cultura ubicada en Avenida Alem 925.

La actividad es gratuita, con cupo limitado, y requiere inscripción previa escaneando el código QR disponible en la convocatoria.

QUÉ ES EL KAMISHIBAI

Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”. Es una forma de contar cuentos, muy popular en Japón.

Nació en los barrios más concurridos de Tokio a comienzo de los años treinta del siglo XX. Es una técnica tan extendida en Japón que se la considera como parte de su herencia cultural.

Con ello se implica emocionalmente a la audiencia en la historia por lo que resulta una técnica muy adecuada para la transmisión de actitudes y sentimientos.

El kamishibai atrae mucho la atención del público y durante su interpretación se produce el disfrute, compartido en grupo, de la narración.