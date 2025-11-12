Condenan a un hombre por tener cocaína para la venta

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 condenó en juicio abreviado a Marcos Rafael Berti Narváez a la pena de 4 años y 2 meses de prisión por haber tenido en su poder cocaína con fines de comercialización.

De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Mauricio Del Cero, la causa se inició el 23 de marzo del presente año cuando efectivos advirtieron un pasamanos y, ante la presencia de personal de la Policía Local y el Comando de Patrullas, Berti intentó descartarse de envoltorios de cocaína.

Por esa razón, se procedió a secuestrar su teléfono celular que fue sometido a pericias, en busca de elementos de interés para la investigación.

Del análisis del aparato, surgieron múltiples comunicaciones vinculadas al peso, la calidad y el precio del estupefaciente, así como lugares de encuentros, por lo que se logró acreditar el fin de comercialización de la sustancia.

A raíz de las comunicaciones detectadas en el celular de Berti, fue allanada la vivienda de su pareja Solange Tiburzi donde se incautó cocaína y marihuana, por lo que la mujer quedó detenida.

Berti cumplió condena en 2024 por dos robos y registra una condena reciente por el delito de robo agravado sucedido el día 23 de marzo pasado.