Crédito fintech: el Banco Central autorizará el débito directo de cuotas

El Banco Central rehabilitará un instrumento para facilitar el cobro de las cuotas de los préstamos.

El uso del DEBIN y el débito directo interbancario, que permitía el cobro digital de los pagos mensuales en forma directa desde las cuentas de los clientes, era una herramienta clave para los préstamos extrabancarios.

Con otro nombre y algunos cambios, el BCRA permitirá que vuelva a utilizarse.

“Si todo va bien, dentro del próximo mes vamos a permitir el débito directo que el Banco Central cerró en 2020. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a sancionar la norma que rehabilita herramientas para cobro de préstamos de manera digital, para permitir llegar a más personas y hacer crecer el crédito”, señaló Pedro Inchauspe, director del Banco Central.

El funcionario recordó que la norma era un pedido habitual de la Cámara Argentina Fintech, el organizador del evento. Y también que es un elemento más en la ruta marcada para la agenda financiera que viene: el Open Finance, o Sistema de Finanzas Abiertas que el BCRA ya puso en marcha y que fue el tema central de debate del evento.

“Para nosotros, la recuperación del crédito es fundamental. En parte, estas medidas se basan en el esquema de Open Finance y en los incentivos que queremos dar. Por eso, si todo va bien, en el próximo mes debería estar en funcionamiento”, apuntó Inchauspe.

No solamente el nombre DEBIN quedará en el camino. También habrá algunas modificaciones en su funcionamiento. “Es una herramienta muy interesante, pero como supervisor aviso que va a tener condiciones”, dijo Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras, ubicado junto a Inchauspe en el escenario del Argentina Fintech Forum. (Infobae)