miércoles, noviembre 12, 2025
Nacionales

Las escuelas privadas de la Provincia no ajustarán las cuotas y matrículas de manera autónoma

De La Bahía Noticias

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que en ese territorio “constituyen más del 70 %, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización” de esa dependencia provincial, de acuerdo con la normativa local vigente.

El anuncio del gobierno de Axel Kicillof es en respuesta al Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el Decreto 2417/93, alusivo a la regulación de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada.

En el comunicado, señalaron que si bien la medida impulsada por Javier Milei exime a las instituciones sin aporte estatal de “la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente”, cualquier modificación en ese sentido deberá “ser previamente autorizada por las autoridades provinciales”. (Diario Clarín)

Comentarios

