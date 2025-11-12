miércoles, noviembre 12, 2025
Locales

Realizarán un taller gratuito de armado de currículum vitae

De La Bahía Noticias

Se encuentra abierta la inscripción para el taller gratuito de armado de currículum vitae, organizado por el Municipio de Bahía Blanca a través del Programa de Empleo y Capacitación.

La actividad se realizará el viernes 14 de noviembre, de 9 a 11, en el PEC Napal, ubicado en Enrique Agesta 433.

El taller es abierto al público, pero requiere inscripción previa a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVb9NpPd3fXiDdRPtq7kgJWHt8LdTnTRCXWHMf_1tuj2ffGA/viewform .

Comentarios

You May Also Like

Anuncian la interrupción temporal del Sistema de Licencias y de Administración de Infracciones

De La Bahía Noticias

Triaca pidió prudencia a la dirigencia gremial y aseguró que “cambió el clima”

De La Bahía Noticias

Se metió 200 metros en el mar con su camioneta 4×4 en Necochea

De La Bahía Noticias