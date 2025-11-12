Realizarán un taller gratuito de armado de currículum vitae

Se encuentra abierta la inscripción para el taller gratuito de armado de currículum vitae, organizado por el Municipio de Bahía Blanca a través del Programa de Empleo y Capacitación.

La actividad se realizará el viernes 14 de noviembre, de 9 a 11, en el PEC Napal, ubicado en Enrique Agesta 433.

El taller es abierto al público, pero requiere inscripción previa a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVb9NpPd3fXiDdRPtq7kgJWHt8LdTnTRCXWHMf_1tuj2ffGA/viewform .