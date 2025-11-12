[VIDEO] Superclásico para Boca: “Los planes de Dios son perfectos”, dijo Exequiel Zeballos
"LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS. HAY QUE TRABAJAR MUCHO Y PACIENCIA"
Exequiel Zeballos habló sobre su gran momento con Boca, tras la victoria ante River.
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 12, 2025
El jugador de Boca Exequiel Zeballos habló sobre su gran momento con el Xeneize, tras la victoria ante River.
En diálogo con la prensa, sostuvo que “los planes de Dios son perfectos” y remarcó que “hay que trabajar mucho y con paciencia”.
