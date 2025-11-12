miércoles, noviembre 12, 2025
[VIDEO] Superclásico para Boca: “Los planes de Dios son perfectos”, dijo Exequiel Zeballos

De La Bahía Noticias

El jugador de Boca Exequiel Zeballos habló sobre su gran momento con el Xeneize, tras la victoria ante River.

En diálogo con la prensa, sostuvo que “los planes de Dios son perfectos” y remarcó que “hay que trabajar mucho y con paciencia”.

