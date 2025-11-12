[VIDEO] Superclásico para Boca: “Los planes de Dios son perfectos”, dijo Exequiel Zeballos

"LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS. HAY QUE TRABAJAR MUCHO Y PACIENCIA"

Exequiel Zeballos habló sobre su gran momento con Boca, tras la victoria ante River.

▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VaZl4m52wb

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 12, 2025