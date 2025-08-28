El Sub 15 de la Liga del Sur dio la nota en su visita a Coronel Pringles

En una nueva presentación en el Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, el combinado Sub 15 de la Liga del Sur repitió la fórmula del debut y goleó como visitante y por 5 a 0 a Coronel Pringles.

Benjamín Cepeda y Lucas Busachelli, en dos oportunidades cada uno, y Thiago Aranda, anotaron los goles del Seleccionado que conduce Federico Nieto.

Con el éxito logrado ayer, el representativo bahiense suma 6 unidades producto de dos victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Los chicos recibirán en la próxima fecha a Olavarría por la fecha 3 del certamen de Selecciones.