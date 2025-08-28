jueves, agosto 28, 2025
El Sub 15 de la Liga del Sur dio la nota en su visita a Coronel Pringles

De La Bahía Noticias

En una nueva presentación en el Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, el combinado Sub 15 de la Liga del Sur repitió la fórmula del debut y goleó como visitante y por 5 a 0 a Coronel Pringles.

Benjamín Cepeda y Lucas Busachelli, en dos oportunidades cada uno, y Thiago Aranda, anotaron los goles del Seleccionado que conduce Federico Nieto.

Con el éxito logrado ayer, el representativo bahiense suma 6 unidades producto de dos victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Los chicos recibirán en la próxima fecha a Olavarría por la fecha 3 del certamen de Selecciones.

