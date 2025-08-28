El Gobierno habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana

El Gobierno estableció un nuevo criterio para trasladar los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo, según lo dispuso el Decreto 614/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habilita que este tipo de feriados se muevan al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo disponga la autoridad competente.

El cambio busca completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana.

El decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

La medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

La decisión se fundamenta en una interpretación sistemática del esquema vigente, que ya contempla el corrimiento de ciertos feriados para fomentar fines de semana largos.

En ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, el Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma.

Así lo señaló el texto oficial, que citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar una reglamentación que respete la voluntad del legislador sin alterar el contenido sustancial de la ley.

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad de aplicación de dicha ley. Tendrá la facultad de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para implementar los cambios que establece el nuevo decreto.

Esto incluye la decisión específica de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos dentro de las opciones habilitadas. (Diario La Nación)