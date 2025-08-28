jueves, agosto 28, 2025
Oficializaron el pago del bono para jubilados y pensionados en septiembre

De La Bahía Noticias

El Decreto 613/2025 del Gobierno nacional, publicado hoy en el Boletín Oficial establece un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70,000 para beneficiarios de prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este bono busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y pensionados, especialmente aquellos con menores ingresos, debido a la aplicación de la Ley N° 27.609.

El bono se otorgará en septiembre de 2025 y alcanzará a titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas.

Para recibirlo, los beneficios deben estar vigentes en el mes de liquidación y el bono no será sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos.

